Ini Kronologi Dokter Muda Dianiaya Gegara Jadwal Jaga Akhir Tahun

JAKARTA - Sebuah video kekerasan viral di media sosial, rekaman tersebut memperlihatkan seorang dokter sedang dipukuli rekannya, penyebabnya diduga karena masalah jadwal jaga pada akhir tahun.

Akun Instagram @lam*** membagikan cuplikan video viral. Tertulis di unggahan itu kalau kejadian tersebut terjadi di daerah Palembang, Sumatera Selatan.

"Seorang dokter muda di Palembang dianiaya karena masalah jadwal jaga akhir tahun," tulis keterangan unggahan tersebut, dikutip, Kamis (12/12/2024).

Dari unggahan akun Instagram itu, beredar juga tangkapan layar WhatsApp yang diduga penjelasan atas kejadian viral ini. Tertera di tangkapan layar WhatsApp kalau korban pemukulan adalah ketua stase anak. Korban diketahui sudah tiga kali ganti jadwal jaga, karena tidak pernah puas.

"(Korban) Selalu ngomong tidak adil (perihal jadwal jaga), padahal teman-teman sudah setuju," terang keterangan di WhatsApp.

Dijelaskan juga di chat itu, sebelum kejadian pemukulan, korban pulang dari jadwal jaga stase anak pukul 16.00 WIB, karena dapat telepon dari ibunya yang bernama Lady.

Di perjalanan balik, dokter muda itu bersama dua teman koasnya menemui Lady, membahas soal jadwal jaga. Pertemuan itu terjadi di lantai 2 salah satu tempat makan.