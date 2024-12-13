Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

4 Fakta Dokter Muda Saling Berkelahi, Diduga Perkara Jadwal Jaga Akhir Tahun

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |08:27 WIB
4 Fakta Dokter Muda Saling Berkelahi, Diduga Perkara Jadwal Jaga Akhir Tahun
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video kekerasan viral di media sosial, rekaman tersebut memperlihatkan seorang dokter sedang dipukuli rekannya. Perkelahian tersebut menjadi perbincangan warga di media sosial.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Rebutan Jadwal Akhir Tahun

Perkelahian tersebut diduga karena masalah jadwal jaga pada akhir tahun. Mereka disebutkan tengah berebut untuk libur di waktu yang bersamaan.

2. TKP di Palembang

Akun Instagram @lam*** membagikan cuplikan video viral. Tertulis di unggahan itu kalau kejadian tersebut terjadi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. 

"Seorang dokter muda di Palembang dianiaya karena masalah jadwal jaga akhir tahun," tulis keterangan unggahan tersebut, dikutip, Kamis (12/12/2024). 

3. Diikuti Teriakan

Dari video yang beredar, terdengar teriakan, "Kalau ngomong baik-baik" kata seorang pria berkaos merah yang belum diketahui identitasnya. Dokter muda yang dipukuli pun dengan lantang membalas pernyataan itu, "Sudah baik-baik." 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/65/3190622//cv-EFbv_large.jpg
Viral Pria Ini Kaget Lihat CV-nya Jadi Pembungkus Cimol, Netizen: Rezeki Emang Gak Kemana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190608//miss_islandia-NEk5_large.jpg
Tragedi Miss Islandia 2025, Dipaksa Mundur hingga Diminta Bayar Penalti usai Keracunan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190587//miss_finlandia-tKAT_large.jpg
Miss Finlandia 2025 Dicopot, PM Orpo Ikut Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/482/3190556//dada_ayam-ea5p_large.jpg
Setelah Diet 6 Bulan Hanya Makan Rebusan, Influencer Ini Justru Alami Pankreatitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190535//kasus_pembunuhan_anak_di_ciputat-WSEt_large.jpg
Polisi Ungkap Ayah Banting Bayi di Tangsel Sering Mabuk dan Bermain Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/298/3190407//chef-CJWU_large.jpg
Viral Chef Sukmadewi Menangis Histeris, Resep Tulisan Tangan 5 Generasi Selamat dari Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement