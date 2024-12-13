4 Fakta Dokter Muda Saling Berkelahi, Diduga Perkara Jadwal Jaga Akhir Tahun

JAKARTA - Sebuah video kekerasan viral di media sosial, rekaman tersebut memperlihatkan seorang dokter sedang dipukuli rekannya. Perkelahian tersebut menjadi perbincangan warga di media sosial.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Rebutan Jadwal Akhir Tahun

Perkelahian tersebut diduga karena masalah jadwal jaga pada akhir tahun. Mereka disebutkan tengah berebut untuk libur di waktu yang bersamaan.

2. TKP di Palembang

Akun Instagram @lam*** membagikan cuplikan video viral. Tertulis di unggahan itu kalau kejadian tersebut terjadi di daerah Palembang, Sumatera Selatan.

"Seorang dokter muda di Palembang dianiaya karena masalah jadwal jaga akhir tahun," tulis keterangan unggahan tersebut, dikutip, Kamis (12/12/2024).

3. Diikuti Teriakan

Dari video yang beredar, terdengar teriakan, "Kalau ngomong baik-baik" kata seorang pria berkaos merah yang belum diketahui identitasnya. Dokter muda yang dipukuli pun dengan lantang membalas pernyataan itu, "Sudah baik-baik."