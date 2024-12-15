Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan Massal di Prancis Tewaskan 5 Orang, Motifnya Masih Misterius

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |15:38 WIB
Penembakan Massal di Prancis Tewaskan 5 Orang, Motifnya Masih Misterius
Ilustrasi.
A
A
A

PARIS - Lima orang tewas dalam penembakan di Prancis utara, termasuk di dekat kamp migran, menurut laporan media Prancis. Seorang pria berusia 22 tahun telah menyerahkan diri ke polisi terkait penembakan tersebut.

Empat orang - dua penjaga keamanan dan dua migran - ditembak mati di hamparan garis pantai Loon-Plage dekat Dunkirk, sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada media di Prancis.

Pria bersenjata itu diduga juga telah mengakui penembakan sebelumnya di kota terdekat Wormhout, menurut kantor berita AFP.

Media lokal mengatakan senjata ditemukan di mobil tersangka dan Wali Kota Dunkirk Patrice Vergriete mengatakan motif di balik serangan itu "masih belum diketahui". Vergriete menggambarkan insiden itu sebagai "tragedi" dan mengatakan "seseorang membunuh beberapa orang dengan kejam" di daerah itu.

Xavier Bertrand, kepala majelis daerah itu, mengonfirmasi di X bahwa lima orang tewas dalam "peristiwa tragis".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190487//naveed_akram_didakwa_dengan_15_tuduhan_pembunuhan-Rgn2_large.jpg
Pelaku Penembakan Bondi Naveed Akram Didakwa 15 Tuduhan Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/18/3190237//ayah_dan_anak_pelaku_penembakan_di_pantai_bondi_australia-gMZ0_large.jpg
Ayah-Anak Pelaku Penembakan Bondi Terinspirasi ISIS, Sempat ke Filipina Sebelum Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189912//penembakan_di_pantai_bondi_sydney_australia-pZCB_large.jpg
15 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Sydney, Pelaku Ayah dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189903//penembakan_di_pantai_bondi-PzEp_large.jpg
Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Penembakan di Pantai Bondi Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189841//tangkapan_layar_video_memperlihatkan_dua_pria_bersenjata_menembak_dari_sebuah_jembatan_kecil_di_pantai_bondi-RrCF_large.jpg
Penembakan Pantai Bondi: Seorang Pelaku Tewas, Lainnya Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189835//ilustrasi-Lfkh_large.jpg
BREAKING NEWS: Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Tewaskan Setidaknya 10 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement