HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Tragedi Penembakan, Donald Trump Pidato di Balik Kaca Anti Peluru pada Kampanye Terbuka Pertamanya

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |08:28 WIB
Usai Tragedi Penembakan, Donald Trump Pidato di Balik Kaca Anti Peluru pada Kampanye Terbuka Pertamanya
Pada kampanye terbuka pertamanya sejak percobaan pembunuhan bulan lalu, Donald Trump berpidato dari balik kaca antipeluru di North Carolina (Foto: AP)
A
A
A

ASHEBORO - Pada kampanye terbuka pertamanya sejak percobaan pembunuhan bulan lalu, Donald Trump berpidato dari balik kaca antipeluru pada Rabu (21/8/2024) di North Carolina dalam sebuah acara yang difokuskan pada keamanan nasional. Ini dilakukan sebagai pengamanannya yang ketat paska penembakan dirinya yang sempat mengenai telinganya.

Trump, yang akan menghadapi Kamala Harris dalam pemilihan November setelah Joe Biden mengundurkan diri, berbicara dari balik podium yang dikelilingi oleh kaca antipeluru yang membentuk dinding pelindung di seluruh panggung. Langkah-langkah keamanan telah ditingkatkan untuk menjaganya tetap aman setelah serangan oleh seorang pria bersenjata Pennsylvania pada 13 Juli.

Kontainer penyimpanan ditumpuk di sekeliling perimeter untuk membuat dinding tambahan dan menghalangi garis pandang. Penembak jitu diposisikan di atap di tempat tersebut, di mana pesawat tua berada di belakang podium dan bendera Amerika yang besar digantung di derek.

Dalam kesempatan itu, Trump menyebut pendahulunya Barack Obama sebagai orang jahat atas komentarnya pada malam sebelumnya di Konvensi Nasional Demokrat.

Trump juga menyalahkan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris atas penarikan pasukan dari Afghanistan yang mematikan dan atas perang di Ukraina dan Timur Tengah saat kembali berulang kali dalam sambutannya di pertemuan Demokrat di Chicago.

Mantan presiden, yang sekarang menjadi calon dari Partai Republik, bertanya kepada khalayak yang berkumpul di Museum Penerbangan & Hall of Fame Carolina Utara apakah mereka telah melihat pidato yang disampaikan pada Selasa (20/8/2024) oleh mantan Presiden Obama dan mantan ibu negara Michelle Obama.

 

Halaman:
1 2
      
