Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sambangi Markas PPP, Gubernur dan Wagub Terpilih Maluku Temui Mardiono

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |22:43 WIB
Sambangi Markas PPP, Gubernur dan Wagub Terpilih Maluku Temui Mardiono
Sambangi markas PPP, Gubernur dan Wagub Terpilih Maluku temui Mardiono (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath menyambangi Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (16/12/2024). Keduanya menemui Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono. 

Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menyampaikan bahwa pertemuan ini sebagai wujud apresiasi atas dukungan PPP terhadap pencalonannya di Pilkada Maluku 2024.

"Hari ini, saya dan pasangan Pak Abdullah Vanath sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih 2025-2030, datang ke kantor DPP PPP untuk bertemu Pak Ketum. Tujuannya menyampaikan terima kasih atas dukungan politik yang berikan di Pilkada Maluku, syukur Alhamdulillah kami menang," ujar Hendrik dalam keterangannya.

Hendrik meminta PPP terus mengawal pemerintahannya lima tahun ke depan. Selain itu, ia meminta wejangan dari Mardiono untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.

"Kami memohon kepada Pak Ketum dukungan politik yang diberikan bukan hanya sebatas saat Pilkada, tapi terus mengawal kami selama lima tahun ke depan. Karena Pak Ketum senior, kami juga mohon arahan dan wejangan. Berarti sekali pertemuan hari ini," katanya.

Sementara Mardiono mendoakan agar kepemimpinan Hendrik dan Abdullah dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku. Ia juga memastikan PPP akan terus mendukung program-program pemerintahan mereka.

"Tentu PPP dan saya mendoakan semoga kemenangan Pak Hendrik dan Pak Abdullah membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat di Maluku,” ujar Mardiono.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement