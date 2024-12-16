Sambangi Markas PPP, Gubernur dan Wagub Terpilih Maluku Temui Mardiono

JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath menyambangi Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (16/12/2024). Keduanya menemui Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.

Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menyampaikan bahwa pertemuan ini sebagai wujud apresiasi atas dukungan PPP terhadap pencalonannya di Pilkada Maluku 2024.

"Hari ini, saya dan pasangan Pak Abdullah Vanath sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih 2025-2030, datang ke kantor DPP PPP untuk bertemu Pak Ketum. Tujuannya menyampaikan terima kasih atas dukungan politik yang berikan di Pilkada Maluku, syukur Alhamdulillah kami menang," ujar Hendrik dalam keterangannya.

Hendrik meminta PPP terus mengawal pemerintahannya lima tahun ke depan. Selain itu, ia meminta wejangan dari Mardiono untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.

"Kami memohon kepada Pak Ketum dukungan politik yang diberikan bukan hanya sebatas saat Pilkada, tapi terus mengawal kami selama lima tahun ke depan. Karena Pak Ketum senior, kami juga mohon arahan dan wejangan. Berarti sekali pertemuan hari ini," katanya.

Sementara Mardiono mendoakan agar kepemimpinan Hendrik dan Abdullah dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku. Ia juga memastikan PPP akan terus mendukung program-program pemerintahan mereka.

"Tentu PPP dan saya mendoakan semoga kemenangan Pak Hendrik dan Pak Abdullah membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat di Maluku,” ujar Mardiono.