INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Viral Aksi Perundungan Anak Berkebutuhan Khusus, Disuruh Makan Diduga Daging Musang

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |18:27 WIB
Viral Aksi Perundungan Anak Berkebutuhan Khusus, Disuruh Makan Diduga Daging Musang
Bullying di Bandung
A
A
A

BANDUNG - Viral di media sosial, seorang anak berkebutuhan khusus diduga disuruh untuk menyantap daging hewan yang bertaring diduga mirip musang.

Video viral yang berdurasi 15 detik itu, terlihat anak tersebut tengah menyantap daging hewan dengan direkam oleh kamera.

Kemudian dalam video itu terdengar beberapa suara orang sedang tertawa dengan nada mengolok-ngolok anak tersebut.

Kakak korban, Risma Evita membenarkan jika dalam video tersebut merupakan adiknya yang berusia 22 tahun.

Namun, dirinya tidak mengetahui ada kejadian tersebut. Dan baru mengetahui setelah Ibunya (Ibu Korban) menghubunginya pada Sabtu (14/12).

"Kalau kejadian pastinya gak tahu. Cuma saya dihubungi ibu saya pas lagi kerja, Sabtu 14 Desember 2024. Ibu saya tahu dari tetangga sekitar, jadi dari tiktok, terus viral, terus masuk berandanya. Lalu di share dan dikirim ke ibu saya link videonya," ujarnya saat dihubungi, Senin (16/12).

"Tetangga saya juga menanyakan makan apa, soalnya kalau secara islam kan haram. Lalu ibu saya minta tolong ke saya untuk mencari pelakunya," lanjutnya.

Risma menambahkan, pada saat menerima video tersebut, dirinya sedang bekerja dan meminta ibunya untuk menghubungi akun yang pertama kali memviralkan.

"Setelah itu saya bilang, kan saya masih kerja, cari-cari dulu aja info di sekitar rumah," katanya.

Kemudian, dirinya juga sempat menanyakan kepada tetangganya terkait kejadian itu, namun semua tetangganya tidak mengetahui.

"Setelah ditanyakan ke warga sekitar tidak ada yang mengakui. Terus kakak saya berhasil chat dengan akun yang pertama menyebarkan di tiktok itu, jeri-jeri itu. Katanya dia juga dari group whatsapp. Berarti sudah di sebarluaskan lah yah," ungkapnya.

Setelah tidak ada itikad baik dari orang yang memviralkan tersebut, akhirnya Risma mengunggah video tersebut di akun TikToknya @rismaevitaaaa dengan menuliskan kekecewaannya.

 

Topik Artikel :
Bandung Bullying Bully Perundungan
