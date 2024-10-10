Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Kronologi Tragis Santri Bakar Pengurus Ponpes di Langkat Sumut Gara-Gara Sering Di-bully

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |17:29 WIB
Kronologi Tragis Santri Bakar Pengurus Ponpes di Langkat Sumut Gara-Gara Sering Di-bully
Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo/Okezone
A
A
A

LANGKAT -  Kronologi tragis santri bakar pengurus Ponpes di Langkat Sumut gara-gara sering dibully, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Pelaku FAZ ditangkap setelah melakukan aksi pembakaran terhadap Adab Aulia Rizki (19).

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, mengungkapkan kronologi lengkap peristiwa sadis tersebut kepada awak media.

Kasus ini terungkap setelah FAZ meminta seorang santri junior untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Meskipun awalnya ia beralasan bukan untuk membakar korban, ternyata BBM tersebut digunakan untuk melancarkan aksinya.

“Dua hari sebelum kejadian, FAZ meminta tolong santri junior membeli Pertalite, tetapi dia tidak menjelaskan bahwa itu akan digunakan untuk membakar korban,”sambungnya.

Dia melanjutkan, pelaku menyimpan BBM tersebut dan menunggu momen yang tepat saat ia bertugas piket jaga malam. Ketika melihat korban tertidur di kamar masjid, FAZ mengambil karpet, menyiramkannya dengan Pertalite, lalu menyulutnya dengan korek gas.

“Pelaku melihat korban sedang tertidur, menyiramkan Pertalite ke karpet dan memasukkannya ke dalam kamar korban, lalu membakar dengan korek gas,” ujar David.

Setelah membakar korban, FAZ berpura-pura memberi tahu santri lain bahwa terjadi kebakaran, dengan memecahkan kaca dan mendobrak pintu untuk “menyelamatkan” korban.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/608/3073004/viral-CrZc_large.jpg
Tragis! Santri di Sumatera Utara Bakar Gurunya karena Sering Di-bully, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177236//suami_bakar_istri-OmuM_large.jpg
Terungkap! Suami yang Bakar Istri di Otista Jaktim Ternyata Buronan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176726//makam-FDuz_large.jpg
Terduga Pelaku Duel Maut yang Tewaskan Teman Sekelas SMP Grobogan Depresi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176542//driver_ojol_dibakar_di_sampang-0QwP_large.jpg
Sadis! Driver Ojol Dibakar Hidup-Hidup di Sampang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206//siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176149//bullying-haB8_large.jpg
Tragis, Siswa SMP di Grobogan Tewas Diduga Dibully Teman Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement