Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Santri Tewas Gantung Diri Tinggalkan Surat untuk Ibu: Gading Sudah Tak Kuat dengan Cobaan Ini

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |17:39 WIB
Santri Tewas Gantung Diri Tinggalkan Surat untuk Ibu: Gading Sudah Tak Kuat dengan Cobaan Ini
Santri bunuh diri. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

MUSI RAWAS - Seorang santri berinisial GD (13) di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Sumsel ditemukan tewas gantung diri, Kamis (3/10/2024) sekitar pukul 00.30 WIB. Polisi menemukan satu kantong plastik berisikan beberapa barang di belakang jenazahnya. Salah satunya secarik kertas berisi pesan terakhir dari korban yang ditujukan ke ibunya. 

Dalam surat, bocah 13 tahun yang tercatat sebagai pelajar kelas VII MTS di Megang Sakti, menyampaikan permintaan maaf ke ibunya. Dia mengatakan mengakhiri hidupnya karena sudah tidak kuat menghadapi cobaan yang ada.

Assalamuaalaikum Ibuk, ini Gading. Gading ngelakuin ini terpaksa, Gading dak kuat dengan cobaan ini. Maafin Gading apabila Gading ada salah. Iklasin semua ini Buk, Gading betah di sini. Jangan lupa bacain Gading Surat Alfatihah yo Buk. Dan satu hal, Gading sampaikan, Gading sayang sama Ibuk, Ayah, juga adek-adek Gading Buk. Aku sayang Ibu,” tulis korban.

surat

Kapolsek Megang Sakti, AKP Hendri mengatakan, korban ditemukan tewas tergantung di sebuah tenda di lingkungan Pasar Megang Sakti, Kelurahan Megang Sakti, Musi Rawas. Dijelaskan Hendri, informasi penemuan jenazah korban diketahuinya setelah, anggota mendapat laporan dari masyarakat. 

"Kami dapat laporan dari warga, katanya ada orang gantung diri di lapak di Pasar Megang Sakti," katanya, Kamis (3/10/2024).

Selanjutnya anggota Polsek Megang Sakti dan anggota Satreskrim Polres Musi Rawas meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), guna memastikan informasi tersebut.

"Sewaktu anggota tiba di lokasi, ternyata benar, ada seorang bocah yang tewas gantung diri di tenda di lingkungan Pasar Megang Sakti," katanya. 

Anggotanya pun langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan berkoordinasi dengan petugas kesehatan, untuk dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban. Hasilnya, petugas kesehatan menjelaskan bahwa korban dinyatakan telah meninggal dunia dan di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173768//gantung_diri_gegara_judol-Vz6K_large.jpg
Depresi Gegara Judol, Pria di Cilincing Ditemukan Tewas Tergantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031//gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773//bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/481/3161178//depresi-OXSP_large.jpg
Cegah Bunuh Diri, Warga RI yang Depresi Bisa Konsul ke healing119.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/610/3160276//kasus_penusukan-2jsH_large.jpg
Istri Minta Cerai, Pria Ini Nekat Tusuk Diri di Depan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/612/3159302//stress-Zizd_large.jpg
Apa Itu Burnout? Masalah yang Dihadapi Diplomat Arya Sebelum Ditemukan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement