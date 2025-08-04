Istri Minta Cerai, Pria Ini Nekat Tusuk Diri di Depan Keluarga

LUBUKLINGGAU – Seorang pria berinisial R, warga Jalan Malus, Kelurahan Petanang, Kota Lubuklinggau, nekat melukai perutnya sendiri menggunakan benda tajam setelah bertengkar hebat dengan istrinya yang menolak diajak pulang dan meminta cerai.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 1 Agustus 2025. Akibat aksinya, R mengalami luka serius di bagian perut dan langsung dilarikan ke RS Ar Bunda Lubuklinggau. Ia menjalani operasi dan kini masih dalam masa pemulihan, Sabtu (2/8/2025).

Menurut keterangan kerabat korban, Y, kejadian bermula ketika R berusaha menjemput istrinya yang tengah menginap di rumah kerabat di kawasan Mesat, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, untuk kembali ke rumah mereka di Ulu Malus, Lubuklinggau Utara II.

Namun, ajakan tersebut ditolak sang istri dan justru berujung pada pertengkaran. Dalam konflik itu, sang istri menyatakan keinginan untuk bercerai. Mendengar hal tersebut, R yang terbawa emosi, langsung nekat menusuk perutnya sendiri.

"Tujuannya ke sana mau baikan, karena sebelumnya mereka memang sudah sempat bertengkar. Tapi saat bertemu, bibik (istrinya) malah minta cerai, makanya mamang (R) langsung nekat seperti itu," ujar Y saat ditemui wartawan, Senin (4/8/2025).