Wanita di Lampung Dianiaya 2 Ibu Rumah Tangga di Hadapan Anaknya, Wajah-Kemaluan Diolesi Cabai

LAMPUNG - Seorang wanita di Kabupaten Lampung Utara menjadi korban penganiayaan oleh dua orang ibu rumah tangga (IRT). Peristiwa tersebut dialami korban Wulandari (24) di hadapan anaknya. Selain mengalami penganiayaan, perempuan tersebut juga diolesi cabai pada bagian wajah dan kemaluannya.

Berdasarkan video yang diterima Okezone, terlihat awalnya sejumlah orang mendatangi rumah korban. Kemudian tak berselang lama, tampak terjadi pergelutan dari dalam rumah korban yang mana seorang wanita telah melakukan penganiayaan terhadap korban.

Dalam video tersebut terlihat korban dijambak hingga kepala dibenturkan beberapa kali ke lantai. Tak hanya itu, rekan pelaku kemudian memberikan plastik berisi cabai yang telah dihaluskan kepada pelaku.

Selanjutnya, dua pelaku ini secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara mengoleskan cabai tersebut ke wajah hingga kemaluan korban. Sehingga korban hanya bisa menjerit kesakitan di depan anaknya yang masih batita.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan peristiwa penganiayaan tersebut saat ini telah ditangani oleh Polres Lampung Utara.

"Benar, peristiwa itu terjadi di Desa Ciamis, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara pada 1 Desember 2024 lalu, korban dalam video atas nama Wulandari" ujar Umi, Senin (16/12/2024).

Umi menuturkan, dari hasil penyelidikan satu pelaku berhasil ditangkap dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Lampung Utara.