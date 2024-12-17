Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wanita di Lampung Dianiaya 2 Ibu Rumah Tangga di Hadapan Anaknya, Wajah-Kemaluan Diolesi Cabai

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |00:54 WIB
Wanita di Lampung Dianiaya 2 Ibu Rumah Tangga di Hadapan Anaknya, Wajah-Kemaluan Diolesi Cabai
Ilustrasi Penganiayaan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

LAMPUNG - Seorang wanita di Kabupaten Lampung Utara menjadi korban penganiayaan oleh dua orang ibu rumah tangga (IRT). Peristiwa tersebut dialami korban Wulandari (24) di hadapan anaknya. Selain mengalami penganiayaan, perempuan tersebut juga diolesi cabai pada bagian wajah dan kemaluannya.

Berdasarkan video yang diterima Okezone, terlihat awalnya sejumlah orang mendatangi rumah korban. Kemudian tak berselang lama, tampak terjadi pergelutan dari dalam rumah korban yang mana seorang wanita telah melakukan penganiayaan terhadap korban.

Dalam video tersebut terlihat korban dijambak hingga kepala dibenturkan beberapa kali ke lantai. Tak hanya itu, rekan pelaku kemudian memberikan plastik berisi cabai yang telah dihaluskan kepada pelaku.

Selanjutnya, dua pelaku ini secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara mengoleskan cabai tersebut ke wajah hingga kemaluan korban. Sehingga korban hanya bisa menjerit kesakitan di depan anaknya yang masih batita.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan peristiwa penganiayaan tersebut saat ini telah ditangani oleh Polres Lampung Utara.

"Benar, peristiwa itu terjadi di Desa Ciamis, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara pada 1 Desember 2024 lalu, korban dalam video atas nama Wulandari" ujar Umi, Senin (16/12/2024).

Umi menuturkan, dari hasil penyelidikan satu pelaku berhasil ditangkap dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Lampung Utara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement