Peristiwa 28 Desember: Pesawat AirAsia Jatuh di Selat Karimata

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 28 Desember tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah jatuhnya pesawat AirAsia di Selat Karimata.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 28 Desember dari Wikipedia, antara lain:

1. Jatuhnya pesawat AirAsia

Indonesia AirAsia Penerbangan 8501 (nomor penerbangan: QZ8501/AWQ8501) (sering disebut dengan Tragedi AirAsia QZ8501) adalah pesawat Airbus A320 milik Indonesia AirAsia yang dinyatakan hilang kontak di sekitar Laut Jawa dekat Selat Karimata pada saat terbang dari Surabaya, Indonesia menuju Singapura pada tanggal 28 Desember 2014.

Dengan 155 penumpang dan 7 orang kru di dalam pesawat (Total 162). Pada 30 Desember 2014, puing-puing pesawat ini telah ditemukan mengapung di Laut Jawa.

Tubuh manusia juga ditemukan bersamaan dengan penemuan puing pesawat yang berjumlah 162 orang dinyatakan tewas.

2. Kelahiran Pahlawan Daan Mogot

Daan Mogot lahir pada 28 Desember 1927 dan meninggal dunia pada 25 Januari 1946. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan mantan anggota (dan pelatih) PETA di Bali dan Jakarta pada tahun 1942-1945.

Setelah Perang Dunia ke-2 selesai, ia menjadi Komandan TKR di Jakarta dengan pangkat Mayor. Bulan November 1945 mendirikan sekaligus menjadi Direktur Pertama Akademi Militer Tangerang (MAT) dalam usia 18 tahun. Ia gugur di Hutan Lengkong, di selatan Kota Tangerang, bersama 36 orang lainnya dalam pertempuran melawan tentara Jepang saat hendak melucuti senjata mereka di Hutan Lengkong di Tangerang.

3. Kelahiran Deddy Corbuzier

Letnan Kolonel (Tit.) Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo, Ph.D. lahir 28 Desember 1976, yang dikenal secara profesional sebagai Deddy Corbuzier.