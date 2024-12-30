Kisah Pilu Ayah Gantung Diri Tidak Tahan Sering Dipukuli Anak, Ditemukan Tinggal Kerangka

LUBUKLINGGAU - Mat Yasin (65), warga Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Sumatera Selatan, ditemukan warga di sebuah bedeng pada Minggu, 29 Desember 2024, dalam posisi tergantung dan menjadi kerangka.

Pengakuan dari salah satu anak korban, sang ayah sempat cerita pada cucunya ingin mengakhiri hidupnya karena tidak tahan terus dipukuli anaknya yang mengalami gangguan jiwa.

Ditemukan Warga Tinggal Kerangka

Kapolres Lubuklinggau AKBP Bobby Kusumawardhana melalui Kapolsek Lubuklinggau Barat AKP Joni Pahri mengatakan mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh saksi bernama Endora. Saat itu, saksi sedang mencari adiknya di seputaran bedeng tersebut.

"Saksi mencari adiknya, karena adinya tersebut membawa kabur motor orangtuanya yang di gadai," kata Kapolsek, Senin (30/12/2024).

Endora kemudian mencari adiknya itu di salah satu bedeng dengan nomor A1. Dan masuk kedalam bedeng untuk mencari adiknya. Namun ketika masuk, saksi malah melihat mayat dengan posisi sudah tergantung diri di kusen bagian belakang rumah atau dapur yang tinggal kerangka.