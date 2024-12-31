Di Penghujung Tahun 2024, Kota Denpasar Bakal Dilanda Hujan Ringan hingga Lebat

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan hingga hujan petir berpotensi mengguyur disejumlah kecamatan Kota Denpasar saat malam pergantian tahun, Selasa (31/12/2024).

Cuaca di Kecamatan Denpasar Selatan akan berkabut, sedangkan Denpasar Timur akan diguyur hujan sedang dengan suhu diperkirakan berada di kisaran 28 sama 32 derajat celcius. Sementara kelembapannya antara 74-86 persen.

Lalu cuaca di Denpasar Barat akan diguyur hujan ringan, sedangkan di Denpasar Utara akan dilanda hujan petir, dengan suhu diperkirakan berada di kisaran 28 sama 31 derajat celcius. Sementara kelembapannya antara 72-86 persen.

(Awaludin)