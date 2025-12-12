Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir!

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |05:00 WIB
Hujan di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek, pada Jumat (12/12/2025), akan didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal sejak dini hari. 

Sejumlah wilayah diprediksi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama menjelang siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca bervariasi antara cerah hingga berawan tebal. Menjelang siang, Kabupaten Bogor berpotensi diguyur hujan ringan di beberapa wilayah.

Lalu pada siang hingga sore, kondisi cuaca Jabodetabek tetap cerah hingga berawan tebal, namun potensi hujan meningkat. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek, dan hujan lebat diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari, terutama di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten & Kota Bekasi, dan Kabupaten & Kota Bogor.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari area terbuka ketika hujan badai mulai terjadi.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
