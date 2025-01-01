Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selamat Tahun Baru 2025!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |00:01 WIB
Selamat Tahun Baru 2025!
Selamat Tahun Baru 2025 (Foto : Okezone.com)
TAHUN 2024 telah berakhir dan berganti, Selamat Tahun Baru 2025. Hitungan mundur di banyak tempat di Indonesia menandai pergantian tahun baru.

Tempat-tempat ikonik masing-masing daerah dan acara hiburan yang telah disapkan pemerintah daerah setempat, seperti di Jakarta, Monas dan sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, serta lokasi-lokasi telah disiapkan sejumlah hiburan untuk masyarakat.

Selain itu, sejumlah warga juga berkumpul di lingkungan masing-masing untuk saling bersilaturahmi bersama keluarga dan tetangga.

Sejumlah resolusi pun dibuat di awal tahun agar bisa lebih baik dari sebelumnya yang sudah dilewati.

Dalam rangka tahun baru kali ini, Okezone.com mengucapkan selamat Tahun Baru 2025. Semoga di 2025 membawa semangat baru,peluang yang lebih besar, dan keberhasilan yang lebih gemilang.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
