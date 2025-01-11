4 Ulama Dunia Pikat 7.000 Peserta Connect 2025, Bahas Solusi Konkret Tantangan Global

JAKARTA - The Strong Minor Project kembali menggelar CONN3CT 2025 untuk ketiga kalinya. Selama dua hari (11-12 Januari 2025), di Istora Senayan acara tersebut dipadati sekira 7.000 peserta, yang antusias menyaksikan langsung insight dari narasumber ahli dari berbagai dunia dalam menghadapi tantangan kontemporer baik dari aspek spiritual, sosial maupun ekonomi.

Di antaranya narasumber tersebut adalah 4 ulama dunia dari berbagai disiplin ilmu yaitu Mufti Ismail Menk (Zimbabwe), Syeikh Assim Al Hakeem (Arab Saudi), Ustadz Ali Hammuda (Inggris), dan Ustadz Abu Taymiyyah (United Kingdom). Selain itu hadir pula ulama terkemuka Indonesia yakni Ustadz Khalid Basalamah, dan Ustadz Subhan Bawazier.

CONN3CT 2025, merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh The Strong Minor Project, bertujuan untuk menghubungkan komunitas muslim di berbagai belahan dunia melalui diskusi, pembelajaran, dan kolaborasi. Hadir dalam format baru yang lebih interaktif, mengedepankan kolaborasi untuk memberdayakan umat dalam bidang ekonomi dan spiritualitas, Founder dan CEO The Strong Minor Project, Ratna Galih Indriani berharap CONN3CT 2025 bisa menjadi bagian dari solusi atas permasalahan aktual sekaligus menjawab kebutuhan umat di era moderen.

“Tantangan era moderen semakin kompleks dan beragam, kita dituntut untuk responsif beradaptasi dalam dinamika perubahan yang begitu cepat. Karena itu pada CONN3CT 2025 ini kami fokus pada pembahasan peningkatan wawasan keagamaan yang mendalam, relevan dengan tantangan global, penguasaan pemasaran digital, serta perluasan jaringan bisnis. Tema ini dipilih untuk menjawab kebutuhan umat di era modern,” papar Ratna Galih yang ditemui dalam acara konferensi pers saat event berlangsung di Istora Senayan (11/1/2025).

Lebih lanjut Ratna mengatakan, acara ini akan memberikan keterampilan praktis melalui sesi-sesi pembelajaran dan workshop untuk membantu peserta berkontribusi lebih aktif memperkuat komunitas mereka, menyebarkan nilai-nilai Islami, menginspirasi dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus memotivasi mereka untuk menerapkan nilai-nilai Islami dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Dalam tiga tahun penyelenggaraan CONN3CT, Ratna bersyukur mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat yang kini lebih kritis dan telah menyadari pentingnya kekuatan keterhubungan global. “Sebagai platform yang memperkuat pesatuan umat muslim terutama yang tinggal di lingkungan minoritas, kami berharap CONN3CT ketiga ini bisa memberikan yang terbaik dan menjadi sarana keberkahan yang lebih luas bagi banyak orang,” ujarnya.

Head of Media Relation CONN3CT 2025, Raden Dzaky Maulana Irfan kepada media juga mengatakan, pihaknya akan terus meng-upgrade penyelenggaraan CONN3CT sehingga selalu dinanti kehadirannya dan The Strong Minor Project menjadi gerakan sosial yang terus bertumbuh untuk memperkuat identitas dan keyakinan komunitas muslim di lingkungan minoritas di berbagai belahan dunia.

“Ke depannya, kami berharap CONN3CT bisa diselenggarakan di sejumlah kota di Indonesia untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada umat,” ungkap Dzaky Maulana.