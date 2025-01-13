Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Detik-Detik Rumah Anggota Polisi di Mojokerto Meledak, Sempat Dikira Ban Meletus

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |12:07 WIB
Detik-Detik Rumah Anggota Polisi di Mojokerto Meledak, Sempat Dikira Ban Meletus
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah di kampung Sumolawang Kidul, Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dikabarkan meledak pada Senin (13/1/2025) pagi.

Kepala Dusun, Santo mengatakan, ledakan itu terdengar kencang seperti ban meletus. Ia pun menuturkan bahwa kejadian itu terjadi kala dirinya dikabari oleh salah satu warga.

"Saya di Sumber Gayam. Terus saya ditelpon sama Nyonya Marmara. Kejadiane akhire ledakan itu terjadi di rumah Maryudi. Maryudi itu Polsek Dlanggu," tuturnya kepada Okezone, Senin (13/1/2025).

Ia mengatakan, kejadian itu sekitar pukul 08.00 WIB. Mulanya, kata dia, ledakan itu hanya ban meletus. Ternyata, rumah diduga anggota polisi meledak.

"Kejadian itu saya tahunya jam 8. Tak pikir ban meledos. Nggak tahunya rumahnya Maryudi itu," terang Santo.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto belum bisa memberi keterangan. Ia menyampaikan, Polres Mojokerto akan memberi keterangan.

"Tunggu saja yaa mas. Nanti di infokan Kapolres Mojokerto," terang Dirmanto saat dihubungi, Senin (13/1/2025).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mojokerto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163343//soekarno-uLXb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ir. Soekarno, Sang Proklamator Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/519/3154040//bunuh_diri-tf6T_large.jpg
Cekcok dengan Istri, Ayah Dua Anak Nekat Bakar Diri di Mojokerto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/1/3149261//partai_perindo_dukung_pelaku_usaha_kreatif_di_mojokerto-9J1c_large.jpeg
Partai Perindo Dukung Pelaku Usaha Kreatif di Mojokerto, Angela Tanoesoedibjo: Kekuatan UMKM Indonesia Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/406/3133089//bukit_kayoe_putih-Is3c_large.jpg
Jadwal dan Harga Tiket Bukit Kayoe Putih Mojokerto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/519/3128283//longsor_di_jawa_timur-by3l_large.JPG
Dramatisnya Evakuasi 10 Pemudik Tewas Korban Longsor di Jalan Raya Batu - Mojokerto 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/519/3106593//dahan_pohon_tumbang_usai_tersangkut_truk_kontainer_menimpa_dua_pemotor-B1kl_large.jpg
Pohon Tumbang Usai Tersangkut Truk Kontainer Timpa 2 Pemotor, Terekam Kamera CCTV
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement