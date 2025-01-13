Detik-Detik Rumah Anggota Polisi di Mojokerto Meledak, Sempat Dikira Ban Meletus

JAKARTA - Sebuah rumah di kampung Sumolawang Kidul, Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dikabarkan meledak pada Senin (13/1/2025) pagi.

Kepala Dusun, Santo mengatakan, ledakan itu terdengar kencang seperti ban meletus. Ia pun menuturkan bahwa kejadian itu terjadi kala dirinya dikabari oleh salah satu warga.

"Saya di Sumber Gayam. Terus saya ditelpon sama Nyonya Marmara. Kejadiane akhire ledakan itu terjadi di rumah Maryudi. Maryudi itu Polsek Dlanggu," tuturnya kepada Okezone, Senin (13/1/2025).

Ia mengatakan, kejadian itu sekitar pukul 08.00 WIB. Mulanya, kata dia, ledakan itu hanya ban meletus. Ternyata, rumah diduga anggota polisi meledak.

"Kejadian itu saya tahunya jam 8. Tak pikir ban meledos. Nggak tahunya rumahnya Maryudi itu," terang Santo.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto belum bisa memberi keterangan. Ia menyampaikan, Polres Mojokerto akan memberi keterangan.

"Tunggu saja yaa mas. Nanti di infokan Kapolres Mojokerto," terang Dirmanto saat dihubungi, Senin (13/1/2025).

(Khafid Mardiyansyah)