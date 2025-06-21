Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Dukung Pelaku Usaha Kreatif di Mojokerto, Angela Tanoesoedibjo: Kekuatan UMKM Indonesia Luar Biasa

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |22:44 WIB
Partai Perindo Dukung Pelaku Usaha Kreatif di Mojokerto, Angela Tanoesoedibjo: Kekuatan UMKM Indonesia Luar Biasa
Partai Perindo Dukung Pelaku Usaha Kreatif di Mojokerto, Angela Tanoesoedibjo: Kekuatan UMKM Indonesia Luar Biasa (Foto : Istimewa)
MOJOKERTO - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menunjukkan komitmennya terhadap penguatan ekonomi rakyat dengan turun langsung ke sentra-sentra UMKM di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tak sekadar kunjungan seremonial, dia hadir mendengar, berdialog dan menyerap langsung aspirasi para pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

"Kalau kita hadir di tengah mereka, memberikan support dan pendampingan, saya yakin kekuatan mereka luar biasa," ungkapnya usai mengunjungi sentra batik tulis Ulur Wiji dan produksi keripik jagung rumahan di Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Minggu (1/6/2025). 

Didampingi Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Perindo Bagus Priyo Zatmiko, serta jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur.

Di sentra batik Ulur Wiji milik Nasta Rofika, Angela melihat langsung proses kreatif pembuatan batik tulis yang dikerjakan para ibu rumah tangga. Mulai dari mendesain pola, mencanting malam, hingga proses pewarnaan dan perendaman, semuanya dilakukan dengan bahan alami. Dia bahkan ikut mencoba membatik, berbaur dengan para pengrajin. Di sela kunjungan, dia membagikan alat tulis kepada anak-anak sekitar, yang disambut dengan senyum ceria.

"Ulur Wiji ini salah satu yang luar biasa sekali. Asli Mojokerto, yang perjalanannya sudah sejak pandemi Covid-19. Saya saat itu juga sempat bertemu dengan mereka dan turut mendukung dari sisi promosinya. Alhamdulillah, hari ini mereka sudah bisa ekspor. Ini membuktikan kekuatan mereka itu luar biasa," tutur Mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini.

Batik Ulur Wiji telah menembus pasar Kanada, Jepang, Australia, Malaysia dan Hong Kong. Coraknya tidak mengusung kekhasan daerah tertentu, tetapi justru menghadirkan tren fashion kreatif dan modern dengan sentuhan lokal yang kuat.

 

