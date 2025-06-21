Partai Perindo NTT Berkolaborasi Bangun Kabupaten Belu Lebih Baik 5 Tahun ke Depan

Partai Perindo NTT Berkolaborasi Bangun Kabupaten Belu Lebih Baik 5 Tahun ke Depan (Foto: Partai Perindo)

BELU - Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Kabupaten Belu di bawah kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Vicente Hornai Goncalves selama lima tahun ke depan.

“Partai Perindo siap mendukung berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Belu. Juga siap berbagi pemikiran dan gagasan dalam pemerintahan untuk membangun Kabupaten Belu menjadi lebih baik ke depan,” ujar Plt. Ketua DPW Partai Perindo NTT Simson Lawa, Jumat (20/6/2025).

Jajaran pengurus DPW Partai Perindo NTT dan anggota DPRD Kabupaten Belu Edu Mauboy bersilaturahmi dengan Willybrodus Lay di kantornya, Kamis pekan lalu. Mereka berdialog hangat terkait program pembangunan yang menjadi fokus pemerintah daerah Belu.

Sebagai partai pengusung dalam Pilkada lalu, Partai Perindo tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi juga siap mengawal implementasi kebijakan di lapangan.

Pada silaturahmi tersebut, Bupati Willybrodus Lay mengapresiasi dukungan partai yang dikenal dengan Partai Kita ini. Menurutnya, dukungan Partai Perindo memiliki peran penting dalam mendorong efektivitas program dan memberi masukan konstruktif demi suksesnya berbagai program pemerintah ke depan.

Pemerintahan Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Goncalves mengusung lima misi utama yakni peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang, reformasi birokrasi yang bersih dan pelestarian budaya lokal.

Program-program unggulannya antara lain jaminan kesehatan gratis plus, sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP, serta alokasi dana Rp1 miliar per desa dan kelurahan.