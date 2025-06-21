Tancap Gas! Partai Perindo Kepri Targetkan Sapu Bersih Kursi di Semua Dapil pada Pemilu 2029

TANJUNGPINANG - Partai Perindo tancap gas menghadapi verifikasi partai politik Pemilu 2029. Konsolidasi dimasifkan, struktur diperkuat dan semangat disatukan demi kemenangan di pesta demokrasi mendatang, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Demikian diutarakan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Andi Yuslim Patawari dalam Rapat Koordinasi DPW Partai Perindo Kepri di kantor sekretariat, Kota Tanjung Pinang.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya merapatkan barisan dan menguatkan tekad seluruh jajaran pengurus, dari provinsi hingga kabupaten/kota.

"Harapan kami, Partai Perindo mendapatkan tempat di hati masyarakat Kepulauan Riau, sehingga menjadi partai yang akan mengusung pemerintahan ke depan," ujar Andi, dikutip, Sabtu (21/6/2025).

Dia menekankan, kehadiran partai yang dikenal dengan Partai Kita ini di tengah masyarakat tidak hanya simbolik. Namun, harus benar-benar nyata dan berdampak.

"Konsolidasi teman-teman sangat penting. Dan yang paling penting, kehadiran Partai Perindo di tengah masyarakat adalah untuk kesejahteraan, untuk persatuan Indonesia," terangnya.

AYP -- panggilan akrabnya-- menegaskan komitmen Partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo untuk selalu mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Komitmen kami, Partai Perindo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, dan di daerah pun demikian," ucapnya.