Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tancap Gas! Partai Perindo Kepri Targetkan Sapu Bersih Kursi di Semua Dapil pada Pemilu 2029

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |11:45 WIB
Tancap Gas! Partai Perindo Kepri Targetkan Sapu Bersih Kursi di Semua Dapil pada Pemilu 2029
Tancap Gas! Partai Perindo Kepri Targetkan Sapu Bersih Kursi di Semua Dapil pada Pemilu 2029
A
A
A

TANJUNGPINANG - Partai Perindo tancap gas menghadapi verifikasi partai politik Pemilu 2029. Konsolidasi dimasifkan, struktur diperkuat dan semangat disatukan demi kemenangan di pesta demokrasi mendatang, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Demikian diutarakan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Andi Yuslim Patawari dalam Rapat Koordinasi DPW Partai Perindo Kepri di kantor sekretariat, Kota Tanjung Pinang.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya merapatkan barisan dan menguatkan tekad seluruh jajaran pengurus, dari provinsi hingga kabupaten/kota.

"Harapan kami, Partai Perindo mendapatkan tempat di hati masyarakat Kepulauan Riau, sehingga menjadi partai yang akan mengusung pemerintahan ke depan," ujar Andi, dikutip, Sabtu (21/6/2025).

Dia menekankan, kehadiran partai yang dikenal dengan Partai Kita ini di tengah masyarakat tidak hanya simbolik. Namun, harus benar-benar nyata dan berdampak.

"Konsolidasi teman-teman sangat penting. Dan yang paling penting, kehadiran Partai Perindo di tengah masyarakat adalah untuk kesejahteraan, untuk persatuan Indonesia," terangnya.

AYP -- panggilan akrabnya--  menegaskan komitmen Partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo untuk selalu mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Komitmen kami, Partai Perindo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, dan di daerah pun demikian," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017//prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement