Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Legislator Perindo Alex Hendrik Damanik Kawal Harapan Rakyat Jadi Nyata, Perbaiki Drainase hingga Lampu Jalan

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |16:40 WIB
Legislator Perindo Alex Hendrik Damanik Kawal Harapan Rakyat Jadi Nyata, Perbaiki Drainase hingga Lampu Jalan
Legislator Perindo Alex Hendrik Damanik Kawal Harapan Rakyat Jadi Nyata
A
A
A

PEMATANGSIANTAR - Warga dari empat kecamatan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara kompak menyuarakan harapan mereka kepada anggota legislatif (Aleg) Partai Perindo Alex Hendrik Damanik.

Pasalnya, bagi warga Kecamatan Siantar Selatan, Siantar Timur, Siantar Marihat dan Siantar Marimbun, Alex bukan sekadar memenuhi kewajiban reses, namun datang untuk mendengar dan siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan.

Hal itu terlihat dari antusiasme warga yang berkumpul di komplek SMK GKPS, Jalan Merek Raya. Salah satu warga, Jawanten Purba, mengaku bangga karena aspirasinya didengar langsung oleh wakil rakyat.

”Kami mewakili masyarakat yang menghadiri reses, merasa bangga karena anggota DPRD Pematangsiantar Alex Hendrik Damanik menampung langsung aspirasi yang kami sampaikan,” ujar Jawanten, Jumat (20/6/2025).

Dia berharap, Alex yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar bisa memperjuangkan perbaikan saluran drainase di sepanjang Jalan Silou Raya-Tambun Raya yang rawan banjir saat hujan deras.

Harapan serupa datang dari Martin Manik, warga Kelurahan Taman Asuhan. Dia meminta agar Jalan Makmur Belakang diteruskan pembangunannya. Sementara Frans dari Kelurahan Asuhan menyoroti banyaknya lampu jalan yang sudah lama tidak berfungsi.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Alex menyatakan komitmennya untuk langsung mengecek ke lapangan dan menindaklanjutinya bersama dinas terkait.

”Saya tidak akan lupa janji kepada masyarakat di daerah pemilihan 3. Keluhan masyarakat terkait kerusakan drainase, pembangunan jalan dan penerangan lampu jalan akan menjadi pekerjaan rumah (PR) saya,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement