Legislator Perindo Alex Hendrik Damanik Kawal Harapan Rakyat Jadi Nyata, Perbaiki Drainase hingga Lampu Jalan

PEMATANGSIANTAR - Warga dari empat kecamatan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara kompak menyuarakan harapan mereka kepada anggota legislatif (Aleg) Partai Perindo Alex Hendrik Damanik.

Pasalnya, bagi warga Kecamatan Siantar Selatan, Siantar Timur, Siantar Marihat dan Siantar Marimbun, Alex bukan sekadar memenuhi kewajiban reses, namun datang untuk mendengar dan siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan.

Hal itu terlihat dari antusiasme warga yang berkumpul di komplek SMK GKPS, Jalan Merek Raya. Salah satu warga, Jawanten Purba, mengaku bangga karena aspirasinya didengar langsung oleh wakil rakyat.

”Kami mewakili masyarakat yang menghadiri reses, merasa bangga karena anggota DPRD Pematangsiantar Alex Hendrik Damanik menampung langsung aspirasi yang kami sampaikan,” ujar Jawanten, Jumat (20/6/2025).

Dia berharap, Alex yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar bisa memperjuangkan perbaikan saluran drainase di sepanjang Jalan Silou Raya-Tambun Raya yang rawan banjir saat hujan deras.

Harapan serupa datang dari Martin Manik, warga Kelurahan Taman Asuhan. Dia meminta agar Jalan Makmur Belakang diteruskan pembangunannya. Sementara Frans dari Kelurahan Asuhan menyoroti banyaknya lampu jalan yang sudah lama tidak berfungsi.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Alex menyatakan komitmennya untuk langsung mengecek ke lapangan dan menindaklanjutinya bersama dinas terkait.

”Saya tidak akan lupa janji kepada masyarakat di daerah pemilihan 3. Keluhan masyarakat terkait kerusakan drainase, pembangunan jalan dan penerangan lampu jalan akan menjadi pekerjaan rumah (PR) saya,” tuturnya.