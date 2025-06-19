Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) mewakili Ketua Umum (Ketum), Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara peresmian Jakarta Fair Kemayoran (JFK) atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (19/6/2025) malam.

Pantauan Okezone di lokasi, AYP didampingi Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin. Selain menyaksikan pembukaan, AYP dan Dina Masyusin berkeliling sekaligus berdialog ke tenant UMKM yang ada di PRJ.

Dalam kesempatan itu, AYP pun mencoba membuat kerak telor yang merupakan makanan khas Betawi yang dijajakan di arena Jakarta Fair 2025.

AYP menyatakan komitmen Partai Perindo solid mendukung era pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno lima tahun ke depan untuk mewujudkan kota yang ramah dan berbudaya.

"Menghadiri undangan Pemda DKI kepada Partai Perindo mewakili Ketua Umum tentu kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini Partai Perindo solid mendukung pemerintahan Mas Pram dan Mas Rano,”ujarnya.

“Kami sangat senang bahwa pesta rakyat ini bagian kepedulian pemerintah untuk berpartisipasi menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah, kota yang berbudaya. Harapannya dengan acara ini kebersamaan akan senantiasa kita jaga dan yang pastinya untuk persatuan Indonesia yang lebih baik," sambung AYP.

Dengan adanya wakil dari Partai Perindo di DPRD Provinsi DKI Jakarta, maka dapat mendukung penuh segala bentuk kebijakan langkah strategis Pramono-Doel. Ia berharap Jakarta tetap kondusif untuk menjaga investasi ke depan.