Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |23:34 WIB
Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya 
Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) mewakili Ketua Umum (Ketum), Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara peresmian Jakarta Fair Kemayoran (JFK) atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (19/6/2025) malam. 

Pantauan Okezone di lokasi, AYP didampingi Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin. Selain menyaksikan pembukaan, AYP dan Dina Masyusin berkeliling sekaligus berdialog ke tenant UMKM yang ada di PRJ. 

Dalam kesempatan itu, AYP pun mencoba membuat kerak telor yang merupakan makanan khas Betawi yang dijajakan di arena Jakarta Fair 2025

AYP menyatakan komitmen Partai Perindo solid mendukung era pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno lima tahun ke depan untuk mewujudkan kota yang ramah dan berbudaya. 

"Menghadiri undangan Pemda DKI kepada Partai Perindo mewakili Ketua Umum tentu kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini Partai Perindo solid mendukung pemerintahan Mas Pram dan Mas Rano,”ujarnya.

“Kami sangat senang bahwa pesta rakyat ini bagian kepedulian pemerintah untuk berpartisipasi menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah, kota yang berbudaya. Harapannya dengan acara ini kebersamaan akan senantiasa kita jaga dan yang pastinya untuk persatuan Indonesia yang lebih baik," sambung AYP. 

Dengan adanya wakil dari Partai Perindo di DPRD Provinsi DKI Jakarta, maka dapat mendukung penuh segala bentuk kebijakan langkah strategis Pramono-Doel. Ia berharap Jakarta tetap kondusif untuk menjaga investasi ke depan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement