INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

3 Legislator Partai Perindo Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |16:22 WIB
3 Legislator Partai Perindo Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki (Foto : Istimewa)
SIKKA - Tiga Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Partai Perindo turun langsung ke wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 18 Juni 2025. Mereka datang membawa bantuan untuk warga di Desa Egon Buluk dan Desa Egon, yang menjadi salah satu titik pengungsian terdekat.

Ketiganya adalah Marthen Luther Adji, Herlindis Donata Da Rato dan Lukas Lero. Mereka membagikan masker, air mineral, serta makanan ringan seperti kue dan roti kepada warga. Selain itu, mereka memberikan dukungan moril dan edukasi bencana.

"Kami datang sebagai bentuk kepedulian nyata dari Partai Perindo terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah," ungkap Marthen Luther Adji yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Partai Perindo DPRD Sikka.

Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur meletus pada Selasa (17/6/2025) pukul 17.35 WITA. Gunung berapi aktif ini mengeluarkan semburan abu dengan ketinggian lebih dari 11 kilometer. Letusan disertai guncangan yang cukup kencang, sehingga menimbulkan kepanikan warga.

Data Kementerian Sosial mencatat, sebanyak 1.140 keluarga atau 4.007 jiwa terdampak dan mengungsi akibat peningkatan status gunung dari Siaga (Level III) menjadi Awas (Level IV). Dari jumlah tersebut, 1.412 jiwa berada di pos lapangan Kecamatan Titihena. Sisanya tersebar di berbagai pos mandiri di kecamatan lainnya, seperti Wulanggitang, Ilebura, Larantuka dan Pulau Adonara.

Marthen yang duduk di Komisi III DPRD Sikka ini menambahkan, warga yang mereka temui di lapangan menyampaikan harapan agar pemerintah, termasuk para wakil rakyat terus memperhatikan kebutuhan mereka. Salah satu permintaan mendesak warga adalah perbaikan atap rumah yang rusak akibat abu vulkanik.

“Partai Perindo adalah Partai Kita, partai yang selalu peduli dan hadir di tengah masyarakat. Kami selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang tertimpa bencana dan masalah,” kata Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Muhammadiyah Kupang ini. 

 

