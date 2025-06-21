Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Lima Bulan Program Cek Kesehatan Gratis Berjalan, Partai Perindo Dorong Pemerataan Wilayah dan Gender

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |22:32 WIB
Lima Bulan Program Cek Kesehatan Gratis Berjalan, Partai Perindo Dorong Pemerataan Wilayah dan Gender
Lima Bulan Program Cek Kesehatan Gratis Berjalan, Partai Perindo Dorong Pemerataan Wilayah dan Gender (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan sejak 10 Februari 2025 menargetkan 60 juta pemeriksaan pada tahun pertama dengan total anggaran sebesar Rp4,7 triliun dari APBN 2025. Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh, masif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

Namun, berdasarkan data resmi, hingga pertengahan Juni 2025 atau setelah 5 bulan pelaksanaan, capaian peserta baru mencapai 8,2 juta orang atau sekitar 13,6% dari target tahunan. 

Capaian ini menunjukkan adanya tantangan dan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pelaksanaan, termasuk penyebaran informasi, kesiapan fasilitas layanan, serta pendekatan berbasis wilayah dan demografi. 

“Ketertinggalan capaian program ini harus menjadi momentum refleksi. Perlu ada perbaikan menyeluruh - mulai dari manajemen informasi publik, kesiapan layanan, hingga pendekatan yang lebih relevan kondisi wilayah dan masyarakat,” kata Sri Gusni selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Hingga saat ini, cakupan tertinggi berasal dari wilayah Indonesia bagian barat, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, yang menyumbang hampir 60% dari total peserta se-Indonesia. Sebaliknya, wilayah Indonesia bagian Timur seperti Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan masih sangat rendah. 

Dia menilai, kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang masih tajam dalam akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Selain itu, dilihat dari partisipasi berbasis gender, data menunjukkan bahwa partisipasi program masih didominasi perempuan (62,2%), sedangkan laki-laki hanya 37,7%.  Hal ini mengindikasikan bahwa peran sosial, serta keterbatasan akses berbasis gender masih memengaruhi keterlibatan dalam layanan kesehatan. 

Di Indonesia, gender merupakan determinan penting dalam kesehatan berinteraksi dengan faktor biologis maupun sosial yang memengaruhi risiko dan kerentanan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan dan program seperti pemeriksaan kesehatan gratis perlu mempertimbangkan secara serius perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan.

“Data menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi, terutama dari kalangan perempuan yang mendominasi partisipasi. Program ini tentu patut diapresiasi karena telah membuka akses layanan dasar bagi jutaan warga. Namun, ketimpangan wilayah dan kesenjangan partisipasi gender tetap menjadi catatan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” tambah Sri Gusni.

Partai Perindo juga menyoroti bahwa proses pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) masih menghadapi sejumlah tantangan penting. Dalam beberapa wilayah masih ditemukan ketidaksesuaian standar layanan baik dari sisi prosedur pemeriksaan, dan keterbatasan alat kesehatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement