Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komplotan Maling Kambing Terlibat Kecelakaan Usai Dikejar Warga

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |19:12 WIB
Komplotan Maling Kambing Terlibat Kecelakaan Usai Dikejar Warga
Polisi tangkap maling kambing (foto: dok ist)
A
A
A

LEBAK - Komplotan pencuri hewan ternak ditangkap Polisi Lalulintas (Satlantas) Polres Lebak usai terlibat kecelakaan di Taman Angklung, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Selasa (14/1/2025). Satu diamankan dan satu lainnya melarikan diri.

Peristiwa itu terjadi ketika para pencuri beraksi membawa kabur dua hewan ternak kambing milik warga Pamarayan, Kabupaten Serang. Nahas, aksi pelaku yang berjumlah dua orang itu diketahui oleh sang pemilik.

Para pencuri yang belum diketahui identitasnya ini lantas memasukan hewan ternak hasil curiannya ke dalam kendaraan Toyota Avanza yang telah mereka siapkan. Pemilik hewan ternak juga tak tinggal diam hingga melakukan pengejaran.

Aksi kejar-kejaran tak terelakkan hingga sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Toyota Avanza dengan nomor polisi B 2873 BRY membanting stir karena menghindari truk yang sedang melaju.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175170//kasus_pencurian_emas-OEbZ_large.jpg
Modus Pura-Pura Beli, Pria Ini Malah Gasak Emas 25 Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174169//selebriti_asal_korea_selatan_jeon_hye_bin-IFJE_large.jpg
Seleb Korsel Jeon Hye Bin Kehilangan Kartu Kredit di Bali, Uang Rp132 Juta Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170420//kasus_pencurian_ac-gd3p_large.jpg
Pura-Pura Jadi Ojol, Dua Pria Ini Nekat Curi AC Mal di Tambora
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement