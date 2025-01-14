Blora Mencekam Usai Dua Ormas Ribut: PP Geruduk Markas, GRIB Pamer Personel dan Lapor Polisi

BLORA - Pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah geruduk markas ormas GRIB di Jalan Blora - Purwodadi. Ormas Pemuda Pancasila ini tidak ingin ada ormas GRIB yang dipimpin Hercules di Blora.

Ketua DPC PP Blora, Munaji menyampaikan sikapnya tidak ingin ada ormas GRIB di Blora, karena Blora bukan Timor Timor.

Ia menyebut ormas grib harus dibubarkan karena tidak memliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran GRIB di blora tidak bersahabat dengan rakyat.

"Kalau mau berorganisasi, izin semuanya harus dipenuhi dulu, jangan menjadi preman seperti itu, ini Blora bukan Timor Timur," kata Ketua DPC PP Blora.

Buntut dari ormas PP geruduk markas GRIB di Blora, ribuan massa ormas GRIB dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendatangi Blora.