Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sumur Minyak Ilegal di Blora Terbakar, 1 Orang Tewas dan 2 Lainnya Luka

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |00:05 WIB
Sumur Minyak Ilegal di Blora Terbakar, 1 Orang Tewas dan 2 Lainnya Luka
Sumur Minyak Ilegal di Blora Terbakar (foto: Okezone)
A
A
A

BLORA - Kebakaran hebat melanda sebuah sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gendu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (17/8/2025). 

Api terlihat membumbung tinggi disertai asap hitam pekat yang mengepul dan dapat terlihat dari kejauhan.

Kepala Bidang Kebakaran Satpol PP Kabupaten Blora, Mimintari Sulistyorini mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 13.00 WIB. 

Satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu tangki suplai langsung diterjunkan ke lokasi, dibantu empat tangki suplai air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Upaya pemadaman masih berlangsung, namun api masih membumbung tinggi dan belum bisa dipadamkan,” jelas Mimintari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement