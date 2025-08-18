Sumur Minyak Ilegal di Blora Terbakar, 1 Orang Tewas dan 2 Lainnya Luka

BLORA - Kebakaran hebat melanda sebuah sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gendu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (17/8/2025).

Api terlihat membumbung tinggi disertai asap hitam pekat yang mengepul dan dapat terlihat dari kejauhan.

Kepala Bidang Kebakaran Satpol PP Kabupaten Blora, Mimintari Sulistyorini mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 13.00 WIB.

Satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu tangki suplai langsung diterjunkan ke lokasi, dibantu empat tangki suplai air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Upaya pemadaman masih berlangsung, namun api masih membumbung tinggi dan belum bisa dipadamkan,” jelas Mimintari.