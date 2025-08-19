Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sumur Minyak di Blora Meledak, Bupati Arief: Sumur Masyarakat yang Ilegal!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |03:05 WIB
Sumur Minyak di Blora Meledak, Bupati Arief: Sumur Masyarakat yang Ilegal!
Sumur Minyak di Blora Meledak, Bupati Arief: Sumur Masyarakat yang Ilegal!
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran sumur minyak terjadi di kawasan Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah. Sumur minyak itu ternyata berdiri di lahan milik warga yang masih belum legal.

Hal itu diungkapkan Bupati Blora, Arief Rohman, dalam tayangan iNews TV, Senin (18/8/2025) malam.

"Lahannya ini lahan warga, lahan masyarakat, jadi boleh dikatakan ini sumur masyarakat yang belum legal," kata Bupati Blora, Arief Rohman.

Arief juga menyayangkan sumur yang belum ilegal itu sudah beroperasi. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk mengurus izin dulu sesuai dengan peraturan yang ada.

"Nanti kalau sudah ada izinnya baru boleh beroperasi, untuk beroperasi kan ada syarat-syaratnya,"pungkasnya.

Sekadar informasi, kobaran api masih belum dapat dikendalikan meskipun tim gabungan terus berupaya memadamkan dengan membuat tanggul dan menyediakan persedian air.

 

Halaman:
1 2
      
