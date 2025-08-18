Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Api Sumur Minyak Rakyat di Blora Belum Padam, Petugas Kewalahan

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |12:51 WIB
Api Sumur Minyak Rakyat di Blora Belum Padam, Petugas Kewalahan
Kebakaran sumur minyak rakyat di Blora (foto: dok ist)
A
A
A

BLORA - Kebakaran yang melanda sumur minyak rakyat di Blora, Jawa Tengah, masih belum bisa dipadamkan. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), PPSDM, dan tim pemadam kebakaran setempat, namun api justru masih membesar.

Petugas sudah menghabiskan sedikitnya lima galon foam untuk menekan kobaran api. Selain itu, alat berat juga diturunkan untuk menguruk titik api dengan tanah. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena api tetap menyala besar disertai asap hitam pekat.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Mimintari Sulistiyorini, mengatakan kondisi titik api masih sama seperti saat awal terbakar. Besarnya kobaran api ditambah hembusan angin kencang membuat alat berat yang digunakan untuk menutup titik sumur kewalahan sehingga akhirnya ditarik kembali.

“Api masih besar dan asap hitam pekat juga masih keluar dari lokasi. Upaya pemadaman belum bisa maksimal karena kondisi angin dan besarnya kobaran,” ujar Mimintari, Senin (18/8/2025).

Hingga saat ini, petugas masih mencari cara efektif untuk mengendalikan kebakaran sumur minyak rakyat tersebut agar tidak semakin meluas.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement