Api Sumur Minyak Rakyat di Blora Belum Padam, Petugas Kewalahan

BLORA - Kebakaran yang melanda sumur minyak rakyat di Blora, Jawa Tengah, masih belum bisa dipadamkan. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), PPSDM, dan tim pemadam kebakaran setempat, namun api justru masih membesar.

Petugas sudah menghabiskan sedikitnya lima galon foam untuk menekan kobaran api. Selain itu, alat berat juga diturunkan untuk menguruk titik api dengan tanah. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena api tetap menyala besar disertai asap hitam pekat.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Mimintari Sulistiyorini, mengatakan kondisi titik api masih sama seperti saat awal terbakar. Besarnya kobaran api ditambah hembusan angin kencang membuat alat berat yang digunakan untuk menutup titik sumur kewalahan sehingga akhirnya ditarik kembali.

“Api masih besar dan asap hitam pekat juga masih keluar dari lokasi. Upaya pemadaman belum bisa maksimal karena kondisi angin dan besarnya kobaran,” ujar Mimintari, Senin (18/8/2025).

Hingga saat ini, petugas masih mencari cara efektif untuk mengendalikan kebakaran sumur minyak rakyat tersebut agar tidak semakin meluas.

(Awaludin)