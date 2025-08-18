Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Tragedi Sumur Minyak Rakyat di Blora: Api Masih Berkobar dan 3 Orang Tewas

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |10:40 WIB
Tragedi Sumur Minyak Rakyat di Blora: Api Masih Berkobar dan 3 Orang Tewas
Sumur Minyak Rakyat di Blora Terbakar (foto: Okezone)
BLORA – Kebakaran sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, hingga Senin (18/8/2025) masih belum padam. Api masih berkobar besar disertai asap hitam pekat yang membumbung tinggi.

Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih berjaga dan melakukan upaya pemadaman. Selain itu, tim juga melakukan mitigasi terhadap aliran minyak mentah yang terus mengalir dari blow-up sumur minyak rakyat yang terbakar.

Plt Kepala BPBD Blora, Mulyowati, menjelaskan bahwa pihaknya bersama stakeholder terkait telah mengevakuasi sekitar 50 kepala keluarga yang berada dekat dengan titik sumur untuk diungsikan sementara, mengantisipasi risiko gas beracun yang mulai tercium di lokasi.

“Evakuasi dilakukan untuk menjaga keselamatan warga sekitar, karena kondisi api masih sangat besar dan ada potensi gas beracun,” kata Mulyowati.

 

Telusuri berita news lainnya
