INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Detik-Detik Menegangkan Kebakaran Maut Sumur Minyak Rakyat di Blora, Ada Ledakan Warga Panik Mengungsi

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |13:16 WIB
Detik-Detik Menegangkan Kebakaran Maut Sumur Minyak Rakyat di Blora, Ada Ledakan Warga Panik Mengungsi
Sumur minyak rakyat di Blora, Jawa Tengah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BLORA -  Kebakaran sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (18/8/2025) menewaskan tiga orang. Sejumlah warga di dekat titik sumur sempat mendengar suara ledakan.

Lantaran takut, mereka langsung mengungsi sambil membawa barang seadanya. Kemudian, membuat tempat pengungsian dengan terpal. Ada 50 kepala keluarga (KK) yang berada di titik sumur diungsikan petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI-Polri, pemerintah desa dan stekholder terkait lannya.

Suyarmi, salah satu warga yang rumahnya hanya berjarak 100 meter dari titik api mengaku, sebelumnya mendengar ledakan besar. Karena takut, ia dan keluarganya langsung mengungsi sambil membawa barang seadanya.

Ia takut melihat api semakin membesar disertai asap tebal hitam pekat membubung tinggi. Bersama warga lainnya, Suyarmi mengungsi di dekat hutan dengan menggelar terpal.

“Semalam tidur tidak pakai apa-apa. Sekarang tendanya bikin sendiri pakai terpal. Saat dengar ledakan saya, lalu keluar rumah melihat asap tebal, saya langsung pergi menyelamatkan diri,” ujar Suyarmi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
