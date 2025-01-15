Kebakaran Los Angeles, LAFD Dituduh Tak Becus karena Fokus pada DEI dan LGBTQ

JAKARTA - Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles (LAFD) mendapat sorotan dan kritik keras menyusul kebakaran hutan hebat yang menghancurkan puluhan ribu hektar wilayah county kaya Amerika Serikat (AS), termasuk lingkungan elitnya.

Fokus LGBTQ dan DEI

Sorotan ini terutama terkait fokus departemen tersebut pada kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan Inklusivitas (AS), seperti mengutamakan perekrutan petugas pemadam kebakaran berdasarkan orientasi seksual, dan warna kulit, dan promosi LGBTQ+, alih alih bersasarkan kemampuan. Salah satu yang paling disorot adalah kepemimpinan dari Kepala Departemen Kristin Crowley, yang diketahui sebagai seorang lesbian.

Warga AS, terutama dari kalangan konservatif menduga bahwa pemilihan Crowley untuk memimpin departemen tersebut dikarenakan orientasi seksualnya dan dorongan untuk mempromosikan DEI dan LBGTQ+. Dugaan tersebut santer disuarakan melalui media sosial, terutama X, bersama dengan ungkapan kemarahan.

"Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles lebih fokus pada inisiatif LGBTQ daripada mengisi ulang reservoir air, " kata seorang netizen di X.

Posting lain juga menyalahkan Wali Kota Los Angeles Karen Bass, yang juga dianggap tak becus dalam mengatur pemerintaha kota yang menyebabkan bencana ini terjadi.