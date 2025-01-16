Gempa M4,0 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, pada Kamis (16/1/2025), sekira pukul 16.56 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 5.42 Lintang Utara - 126.48 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.0, 16-Jan-2025 16:56:13WIB, Lok:5.42LU, 126.48BT (159 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:142 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)