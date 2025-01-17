Istana Buka Suara Terkait Puluhan Siswa Diduga Keracunan Usai Santap Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menanggapi perihal puluhan siswa SD di Sukoharjo yang diduga keracunan setelah menyantap menu makanan program makan bergizi gratis (MBG).

Hasan mengatakan bahwa saat ini anak-anak tersebut sudah ditangani dan dirawat di puskesmas terdekat. Dan beberapa di antaranya sudah membaik.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan dalam keterangannya , Jumat (17/1/2025).

Sesuai standar operasional prosedur (SOP), Hasan menyebutkan bahwa pihak sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas. Makanan tersebut katanya juga sudah ditarik oleh SPPG dan diganti menu lain.

SOP lainnya yang diterapkan oleh BGN adalah bahwa di setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam. Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat. Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang Diperiksa oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Hasan mengungkapkan bahwa kejadian tersebut akan menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pelaksanaan prosedur operasional standar (SOP) dalam menyiapkan MBG.

“Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang sangat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin,” ungkapnya.