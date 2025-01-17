Prabowo Terbuka bagi Siapapun yang Mau Bantu Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku terbuka dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi aktif pada pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Salah satu pihak yang ingin berpartisipasi yakni pemerintah daerah.

“Kemudian, dari Pemda (pemerintah daerah) juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta boleh,” kata Prabowo usai menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia Kamis (16/1/2025).

Dalam pelaksanaannya, kata Prabowo, sinergi antara seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Kepala Negara pun menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus efisien dan tepat sasaran.

“Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran, dan tidak ada kebocoran,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menanggapi adanya usulan dana zakat untuk membiayai program MBG. Prabowo menekankan bahwa zakat sudah memiliki pengurusnya sendiri.