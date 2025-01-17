Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terbuka bagi Siapapun yang Mau Bantu Makan Bergizi Gratis

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |01:02 WIB
Prabowo Terbuka bagi Siapapun yang Mau Bantu Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku terbuka dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi aktif pada pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Salah satu pihak yang ingin berpartisipasi yakni pemerintah daerah.

“Kemudian, dari Pemda (pemerintah daerah) juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta boleh,” kata Prabowo usai menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia Kamis (16/1/2025).

Dalam pelaksanaannya, kata Prabowo, sinergi antara seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Kepala Negara pun menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus efisien dan tepat sasaran. 

“Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran, dan tidak ada kebocoran,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo menanggapi adanya usulan dana zakat untuk membiayai program MBG. Prabowo menekankan bahwa zakat sudah memiliki pengurusnya sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178636/puan_maharani-Mz1k_large.jpg
Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren, Ketua DPR: Kado Istimewa Hari Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178630/prabowo_subianto-EGOF_large.jpg
Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178632/prabowo-GJen_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil Pertemuan dengan Presiden Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178595/presiden_brasil-yBRo_large.jpg
Tiba di Jakarta, Presiden Brasil Bakal Tinjau MBG Bareng Prabowo Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178558/prabowo-robW_large.jpg
Bertemu Presiden Afsel, Prabowo Pastikan Bakal Hadiri KTT G20 di Johannesburg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178543/mensesneg-LZAb_large.jpg
Istana: Produksi Mobil Nasional Berpeluang Masuk PSN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement