HOME NEWS SUMUT

Tega! Dua Siswi SMP Disekap hingga Dijual ke Pria Hidung Belang

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |01:05 WIB
Siswi SMP Disekap dan Dijual (foto: Crypovest)
Siswi SMP Disekap dan Dijual (foto: Crypovest)
A
A
A

KARO - Polisi mengungkap kasus penyekapan dan penjualan dua orang siswi SMP asal Kota Pematang Siantar, kepada pria hidung belang di Kota Wisata Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Dari pengungkapan itu, sebanyak 4 orang pelaku berhasil ditangkap. 

Kapolres Karo, AKBP Eko Yulianto mengatakan, keempat pelaku adalah RS (19), AS (12) dan CG (42) serta seorang perempuan berinisial NSS (26). Mereka ditangkap di Kabupaten Karo pada 9 dan 10 Januari 2025 lalu.

Menurut Eko, pengungkapan itu berhasil dilakukan setelah Polisi menindaklanjuti laporan dari orangtua salah seorang korban. Orangtua korban melapor setelah anak mereka yang menghilang selama hampir 2 pekan, pulang ke rumah dengan kondisi terdapat memar di sejumlah bagian tubuhnya.

"Dari pengakuan korban, diketahui bahwa mereka disekap kemudian dipukuli setelah tertangkap saat hendak berupaya melarikan diri. Mereka juga dijual kepada pria hidung belang oleh para pelaku," kata AKBP Eko, Jumat (17/1/2025).

Kedua siswi SMP itu terjerumus pada kasus itu setelah keduanya meminta untuk dicarikan pekerjaan kepada salah seorang temannya, yang patut diduga menjadi bagian dari jaringan perdagangan manusia yang dilakoni NSS dan rekannya.

 

