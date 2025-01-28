Gempa M3,5 Guncang OKU Sumsel, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Selasa (28/1/2025), sekira pukul 19.22 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.20 Lintang Selatan - 103.69 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.5, 28-Jan-2025 19:22:05WIB, Lok:4.20LS, 103.69BT (40 km BaratDaya OGANKOMERINGULU-SUMSEL), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Pusat gempa berada didarat 41Km BaratDaya Ogankomeringulu), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) III Semendo," tutupnya.

(Awaludin)