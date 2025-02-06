Diduga Cabul, Eks Marbot Masjid Ditangkap Warga Gegara Cium Anak-Anak yang Akan Sholat

LUBUKLINGGAU - Seorang mantan marbot masjid di kompleks Perumahan Graha Bumi Silampari, yang bernama Takir (72) berhasil diamankan warga dan dibawa ke Mapolres Lubuklinggau lantaran diduga melakukan aksi pelecehan terhadap anak-anak. Perbuatan itu diduga dilakukan saat anak-anak akan melaksanakan sholat masjid, Rabu 5 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu orangtua korban mengatakan, kejadian pelecehan terhadap anak di bawah umur ini diketahui setelah salah satu korban pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Hingga akhirnya diketahui bahwa bukan hanya 1 anak yang diduga mengalami pelecehan (dipeluk, diciumin) oleh pelaku tetapi ada beberapa anak yang mengalami hal yang sama.

Selanjutnya setelah mendengar cerita dari korban, orangtua para korban langsung melakukan pencarian terhadap pelaku, dan mendapati pelaku sedang berbelanja di warung, selanjtnya digiring ke Polres Lubuklinggau.

Dan saat ditemui di Mapolres Lubuklinggau, enam orang anak yang terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki, untuk yang laki-laki ini dia yang melihat perbuatan dan diancam oleh pelaku jangan sampai melapor ke orangtuanya. Hingga saat ini, pihaknya masih terus mencari informasi apakah ada korban-korban lainnya, karena sebelum menjadi marbot di komplek GBS, pelaku juga sempat menjadi marbot di daerah Karya Bakti.

“Dan tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah, oleh karena itu kami meminta pihak Polres terutama unit PPA untuk menelusuri korban-korban lain,” katanya.