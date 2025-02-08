Pesta Miras Oplosan, Tiga Pemuda Tewas

CIANJUR - Tiga orang pemuda asal Kecamatan Mande, Cianjur tewas setelah menengak minuman keras (Miras) oplosan, pada Jumat 7 Februari 2025 malam.

Ketiga pemuda tersebut yakni G (35), H (29) dan E. Ketiganya warga Kampung/Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan informasi, peristiwa tersebut berawal dari salah seorang pemuda berinisial N yang merupakan rekan korban meninggal dunia memesan alkohol murni melalui toko online pada Senin, 3 Februari 2025.

Tiga hari kemudian, pesanan alkohol tersebut tiba, dan N mengajak 8 temannya termasuk G, H dan E melakukan pesta miras oplosan. Alkohol berkadar tinggi itu kemudian dioplos dengan minuman bersoda.