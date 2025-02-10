Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Fakta Unik Negara Transnistria

Siti Gea Arzetty , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |19:12 WIB
4 Fakta Unik Negara Transnistria
Bendera Transnistria.
A
A
A

JAKARTA - Terjepit di antara Moldova dan Ukraina, Transnistria adalah sebuah negara yang menempati wilayah seluas sekira 1.350 mil persegi (3.500 km persegi), negara dengan nama resmi Republik Pridnestrovskaia Moldavskaia ini memproklamirkan diri pada 1990, namun tidak diakui oleh negara manapun di dunia.

Secara historis, Transnistria, yang beribukota di Tiraspol adalah wilayah yang pernah dikuasi oleh berbagai kekuatan besar termasuk Kekaisaran Ottoman dan Uni Soviet. Karena itulah negara ini menyimpan berbagai keunikan yang memikat mulai dari arsitektur Soviet yang masih kokoh berdiri hingga masyarakat yang multikultural dengan tetap memiliki identitas yang khas.

Negara Pertama di Dunia yang menggunakan Uang Plastik

Pada 2014, Transnistria memperkenalkan uang plastik, sebuah langkah revolusioner yang menjadikannya pelopor di dunia. Uang-uang kertas ini dicetak dalam pecahan 1, 3, 5, dan 10 rubel, menampilkan desain yang unik dan menarik. Bahan plastiknya yang tahan lama dan sulit dipalsukan membuat uang ini menjadi pilihan yang praktis dan aman. Uang plastik Transnistria bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga menjadi incaran para kolektor dari seluruh dunia

Singa Berkepala Manusia Representasi Raja Swedia

Terdapat sebuah lambang kota di Transnistria yang menampilkan seekor singa berwajah manusia, berbaring santai di atas perisai. Pemandangan ini tentu saja sangat tidak lazim, namun itulah yang membuat lambang kota Bender di negara ini begitu unik dan menarik. Singa ini adalah representasi Raja Swedia, Charles XII, yang pernah menjadikan Bender sebagai markasnya setelah kalah dalam Pertempuran Poltava. Kehadiran Charles XII di Bender menarik perhatian duta besar dari berbagai negara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement