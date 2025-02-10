4 Fakta Unik Negara Transnistria

JAKARTA - Terjepit di antara Moldova dan Ukraina, Transnistria adalah sebuah negara yang menempati wilayah seluas sekira 1.350 mil persegi (3.500 km persegi), negara dengan nama resmi Republik Pridnestrovskaia Moldavskaia ini memproklamirkan diri pada 1990, namun tidak diakui oleh negara manapun di dunia.

Secara historis, Transnistria, yang beribukota di Tiraspol adalah wilayah yang pernah dikuasi oleh berbagai kekuatan besar termasuk Kekaisaran Ottoman dan Uni Soviet. Karena itulah negara ini menyimpan berbagai keunikan yang memikat mulai dari arsitektur Soviet yang masih kokoh berdiri hingga masyarakat yang multikultural dengan tetap memiliki identitas yang khas.

Negara Pertama di Dunia yang menggunakan Uang Plastik

Pada 2014, Transnistria memperkenalkan uang plastik, sebuah langkah revolusioner yang menjadikannya pelopor di dunia. Uang-uang kertas ini dicetak dalam pecahan 1, 3, 5, dan 10 rubel, menampilkan desain yang unik dan menarik. Bahan plastiknya yang tahan lama dan sulit dipalsukan membuat uang ini menjadi pilihan yang praktis dan aman. Uang plastik Transnistria bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga menjadi incaran para kolektor dari seluruh dunia

Singa Berkepala Manusia Representasi Raja Swedia

Terdapat sebuah lambang kota di Transnistria yang menampilkan seekor singa berwajah manusia, berbaring santai di atas perisai. Pemandangan ini tentu saja sangat tidak lazim, namun itulah yang membuat lambang kota Bender di negara ini begitu unik dan menarik. Singa ini adalah representasi Raja Swedia, Charles XII, yang pernah menjadikan Bender sebagai markasnya setelah kalah dalam Pertempuran Poltava. Kehadiran Charles XII di Bender menarik perhatian duta besar dari berbagai negara.