Partai Perindo Rangkul Anak Muda di Surabaya, Andi Yuslim Patawari: Kita Harus Selalu Hadir untuk Masyarakat

SURABAYA - DPD Partai Perindo Kota Surabaya menyiapkan berbagai kegiatan dan program untuk merangkul milenial dan Gen Z. Salah satunya dengan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi atau gagasannya bagi kemajuan daerah di seluruh Indonesia.

"Kami berkomitmen untuk selalu hadir dan mendengar masyarakat Kota Surabaya, yang mana saat ini kami menargetkan suara-suara milenial dan Gen Z. Mereka adalah anak-anak muda yang kritis, yang berani berkomentar dan ber-statement,” ungkap Wakil Sekretaris DPD Partai Perindo Kota Surabaya, Ketut Surya Putra.

Hal itu disampaikannya saat acara konsolidasi yang dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari dan jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur, sekaligus silaturahmi bersama para awak media di Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Pria berkacamata itu menegaskan, kegiatan dan program yang disiapkan sejalan dengan visi misi partai untuk mensejahterakan rakyat, demi kokohnya persatuan Indonesia. "Kami berlari dengan kencang, mengikuti perkembangan zaman juga, sehingga program Partai Perindo dapat kita aplikasikan, kita implementasikan secara maksimal,” tutur Ketut.

Pada kesempatan itu, Plt Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari berpesan agar seluruh pengurus rajin turun ke lapangan dan berinteraksi, agar mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Partai Perindo harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk membuktikan kepeduliannya. Karena Bapak Hary Tanoesoedibjo mendirikan Partai Perindo tidak lain dan tidak bukan, untuk memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan Indonesia,” tegas Andi.