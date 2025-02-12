Advertisement
HOME NEWS JATIM

Peduli Masa Depan Anak-anak, Anggota DPRD dari Partai Perindo Beri Bantuan ke Siswa SD di Bangkalan

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |20:34 WIB
Anggota DPRD dari Partai Perindo Beri Bantuan ke Siswa SD di Bangkalan (Foto : Istimewa)
Anggota DPRD dari Partai Perindo Beri Bantuan ke Siswa SD di Bangkalan (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Partai Perindo konsisten peduli dan sigap membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya dilakukan Muhammad Mosleh, Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dari Partai Perindo, yang memberikan dukungan moril dan finansial kepada para pelajar yang terkendala perekonomiannya saat bersekolah.

Pria yang kini menjalani periode keduanya di DPRD Kabupaten Bangkalan ini mendatangi langsung rumah orang tua siswa di Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Menurutnya, beberapa siswa usia Sekolah Dasar mengalami kesulitan bersekolah karena menunggak iuran SPP di sebuah sekolah swasta. "Kehadiran saya ingin memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian atas keadaan anak dan orang tua, supaya adik-adik kita bisa bersekolah lagi," kata Mosleh saat dihubungi pada Rabu (12/2/2025).

Anggota legislatif (aleg) berusia 33 tahun itu berharap, kehadiran dan aksi nyata yang dilakukannya tersebut bisa memotivasi para siswa untuk kembali menimba ilmu, demi meraih masa depan yang lebih gemilang. 

“Mereka perlu kita support supaya orang tua diringankan dan anak-anak tetap bisa sekolah. Serta tidak lupa memberikan motivasi agar mereka semangat dalam belajar dan meraih cita-cita", ungkapnya. Mosleh yang bergabung di Komisi III DPRD Bangkalan ini juga memaparkan ada tiga rumah warga di desa tersebut yang dia sambangi dan diberikan bantuan. 

Langkah yang dilakukan Mosleh sejalan dengan semangat perjuangan Partai Perindo. Ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Sortaman Saragih, para anggota legislatif dari partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini terus didorong untuk melakukan kegiatan dan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Tanah Air.

 

