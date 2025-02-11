Turun ke Dapil, Legislator Partai Perindo Pastikan Proyek Infrastruktur di Morowali Berjalan Lancar

Anggota DPRD Kabupaten Morowali dari Partai Perindo, Putra Bonewa kembali turun ke dapil/Foto: MNC Media

MOROWALI - Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dari Partai Perindo, Putra Bonewa kembali turun ke dapil di Desa Bahomohoni dan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini untuk memastikan berbagai program pemerintah dan proyek infrastruktur berjalan lancar.

"Saya berdialog dengan masyarakat secara langsung, dan menanyakan tentang proyek-proyek pemerintah di dua desa itu. Alhamdulillah, semua bagus dan dilaksanakan dengan baik," ungkap Ketua Fraksi Partai Perindo di DPRD Kabupaten Morowali ini, saat dihubungi pada Selasa (11/2/2025).

Dirinya juga menegaskan selalu konsisten dan berkomitmen untuk terus turun serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat di dapilnya.



"Desa-desa ini merupakan dapil saya sejak periode pertama hingga yang kedua menjadi anggota DPRD. Masyarakat memberi support luar biasa. Apalagi aspirasi-aspirasi mereka yang disampaikan, kita mampu penuhi," tutur Putra Bonewa yang juga merupakan Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Morowali.

Aspirasi masyarakat yang berhasil diperjuangkannya di antaranya pembangunan jalan akses ke pemakaman sejauh 1,5 km dan pemberian bantuan untuk organisasi Wanita Islam Alkhairaat (WIA).

Tak hanya itu, pria berdarah Bugis kelahiran 15 Agustus 1972 ini terus berupaya agar potensi alam yang dimiliki Morowali bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Morowali merupakan daerah yang kaya tambang nikel dan perkebunan sawit. Duduk di Komisi II DPRD Kabupaten Morowali yang membidangi keuangan, pertanian, perikanan dan perhubungan, Putra aktif mengawal serta mendorong peraturan daerah (Perda) yang memacu potensi dan aktivitas tambang serta sawit, agar bisa semakin berdampak positif bagi masyarakat.