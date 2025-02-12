Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Masa Jabatan 2025 - 2030, Safrizal ZA Ucapkan Selamat

BANDA ACEH – Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025-2030 telah resmi dilaksanakan. Muzakir Manaf dan Fadhlullah secara sah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, M.Si., yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, menuntaskan tugasnya dengan baik dan menyampaikan apresiasi atas pelantikan pemimpin baru Aceh.

"Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Muzakir Manaf dan Bapak Fadhlullah yang telah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Semoga kepemimpinan baru ini dapat membawa Aceh menjadi daerah yang lebih islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan sebagaimana visi mereka berdua," ujar Safrizal pada pidatonya, Rabu (12/2/2025).

Dalam kesempatan ini, Safrizal ZA juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Aceh yang telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan selama masa transisi. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat tetap bersatu padu dalam mendukung kepemimpinan baru demi kemajuan Aceh. Kolaborasi antara ulama, akademisi, serta masyarakat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan dan mencapai visi Aceh yang lebih baik,” tambahnya.

Dalam masa kepemimpinannya sebagai Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Aceh.

Sebagai bagian dari mandat Menteri Dalam Negeri, Safrizal ZA berhasil mengawal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI serta mendukung terselenggaranya Pilkada Serentak 2024 dengan lancar. "2 tugas utama dari Bapak Mendagri untuk menyukseskan PON XXI serta mendukung pilkada serentak 2024 tuntas dilaksanakan, bonus 6 bulan terakhir menurunkan kemiskinan 2%," pungkasnya.