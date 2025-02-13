Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Program Kampung Bebas Narkoba, Kapolda Kaltara Sambangi Kampung Selumit Pantai

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |13:15 WIB
Program Kampung Bebas Narkoba, Kapolda Kaltara Sambangi Kampung Selumit Pantai
Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |13:15 WIB
TARAKAN–  Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, bersama Penjabat Wali Kota Tarakan Bustan menyambangi Kampung Selumit Pantai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kunjungan ini menjadi bagian dari program Kampung Bebas Narkoba, yang dikemas dalam konsep kampung tematik dengan nuansa Imlek.

"Program Kampung Bebas dari Narkoba bukan hanya soal keamanan, tetapi juga bagaimana membangun kebersamaan dan kebanggaan terhadap lingkungan,” ujar Hary Sudwijanto, Kamis (13/2/2025).

“Saya mengapresiasi inisiatif warga di sini yang begitu aktif dalam mendukung program ini,"sambungnya.

Sejak tiba di lokasi, Kapolda Kaltara disambut meriah dengan atraksi barongsai serta puluhan anak-anak yang ikut memeriahkan suasana. Warga juga tampak antusias menyambut rombongan, menciptakan atmosfer penuh kehangatan di sepanjang lorong-lorong kampung.

Kapolda kemudian berjalan menyusuri gang-gang kampung, diikuti barongsai dan puluhan anak-anak yang ceria. Pemandangan unik tersaji di sepanjang jalan, di mana warga yang biasanya tidak menggunakan gawai kini justru ramai mengabadikan momen langka ini.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa konsep kampung tematik ini akan terus dikembangkan dan menyesuaikan dengan berbagai perayaan yang ada.

 

