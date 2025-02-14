Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,4 Guncang Tanimbar Maluku

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |07:59 WIB
Gempa M5,4 Guncang Tanimbar Maluku
Gempa guncang Tanimbar Maluku (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnituo (M) 5,4 mengguncang Tanimbar, Maluku, Jumat (14/2/2025) sekira pukul 07.22 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami. 

Sementara itu, pusat gempa berada di 200 km Barat Laut Tanimbar pada kedalaman 200 Kilometer di lokasi 7.06 Lintang Selatan dan 129.75 Bujur Timur.

Info Gempa Mag:5.4, 14-Feb-25 07:22:57 WIB, Lok:7.06 LS,129.75 BT (200 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:206 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. 

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183462//gempa-ZALf_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274//gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182788//gempa_guncang_maluku_barat_daya-0y79_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182437//gempa_sabang_aceh-Fypq_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Barat Laut Sabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182400//gempa_guncang_majalengka_jabar-Nf6H_large.jpg
Majalengka Jabar Diguncang Gempa, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3180940//gempa-yjr7_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Afghanistan Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement