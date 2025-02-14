Gempa M5,4 Guncang Tanimbar Maluku

JAKARTA - Gempa dengan magnituo (M) 5,4 mengguncang Tanimbar, Maluku, Jumat (14/2/2025) sekira pukul 07.22 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 200 km Barat Laut Tanimbar pada kedalaman 200 Kilometer di lokasi 7.06 Lintang Selatan dan 129.75 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.4, 14-Feb-25 07:22:57 WIB, Lok:7.06 LS,129.75 BT (200 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:206 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Angkasa Yudhistira)