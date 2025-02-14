Gempa M4,8 Guncang Pesisir Barat Lampung, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,8 mengguncang Pesisir Barat, Lampung, Jumat (14/2/2025) sekira pukul 04.07 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 106 km Barat Daya Pesisir Barat pada kedalaman 13 Kilometer di lokasi 6.14 Lintang Utara dan 103.87 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.8, 14-Feb-25 04:07:33 WIB, Lok:6.14 LS, 103.87 BT (Pusat gempa berada di Laut 106 km Barat Daya Pesisir Barat), Kedlmn:13 Km Dirasakan (MMI) II - III Liwa,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)