Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,8 Guncang Pesisir Barat Lampung, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |06:32 WIB
Gempa M4,8 Guncang Pesisir Barat Lampung, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa mengguncang Lampung (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,8 mengguncang Pesisir Barat, Lampung, Jumat (14/2/2025) sekira pukul 04.07 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami. 

Sementara itu, pusat gempa berada di 106 km Barat Daya Pesisir Barat pada kedalaman 13 Kilometer di lokasi 6.14 Lintang Utara dan 103.87 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.8, 14-Feb-25 04:07:33 WIB, Lok:6.14 LS, 103.87 BT (Pusat gempa berada di Laut 106 km Barat Daya Pesisir Barat), Kedlmn:13 Km Dirasakan (MMI) II - III Liwa,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. 

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Lampung gempa bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184263//teuku-jsJT_large.jpg
30 Ribu Gempa Guncang Indonesia Tiap Tahun, Berikut Seruan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184197//gempa-6Jtl_large.jpg
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183878//gempa_sarmi_papua-Gx8T_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Kabupaten Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182788//gempa_guncang_maluku_barat_daya-0y79_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182461//gempa_jepang-iLPM_large.jpg
Gempa M6,8 Guncang Honshu Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324//gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement