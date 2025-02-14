Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Anak Punk Tewas Seusai Tenggak Miras Oplosan di Cianjur 

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |01:02 WIB
Anak Punk Tewas Seusai Tenggak Miras Oplosan di Cianjur 
Ilustrasi
A
A
A

BANDUNG - A bocah berumur 12 tahun ditemukan tewas di Kampung Bogem, Desa Sirnagalih, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur pada Rabu (12/2/2025) tengah malam. Korban yang merupakan anak punk itu tewas akibat menenggak miras oplosan, alkohol 70 persen dicampur minuman ringan. 

Kapolsek Sindangbarang AKP Dadang Rustandi mengatakan, korban A merupakan warga Banten. Korban berangkat ke Sindangbarang, Cianjur, Selasa (11/2/2025) siang dan tiba di Kampung Bogem pada sore hari. 

Di lokasi kejadian, kata Kapolsek, korban mengajak teman-temannya membeli tujuh botol alkohol antiseptik berkadar 70 persen di sebuah apotek. 

"Kemudian, korban dan teman-temannya meracik minuman berbahan alkohol, air mineral, dan minuman ringan. Setelah menenggak miras oplosan, korban dan teman-temannya  mengalami pusing, mual, dan lemas," kata Kapolsek Sindangbarang. 

Pada Rabu (12/2/2025) pagi, ujar AKP Dadang Rustandi, teman-teman korban coba membangunkan. Tetapi korban tidak merespons. Tubuh korban pun telah terbujur kaku. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Miras Oplosan miras Anak Punk
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/525/3153079//viral-7DZE_large.jpg
Ustadz Romli Dianiaya Anak Punk Pakai Taring Babi Gegara Diberi Nasihat Jangan Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/340/3136727//ilustrasi-yV9X_large.jpg
Korban Tewas Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi Bertambah Jadi 4 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135795//miras_oplosan-ewjK_large.jpg
Kasus Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi, 2 Narapidana Masih Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/338/3134724//viral-ktbo_large.jpg
Viral Tolak Pembukaan Helen's Night Mart, Warga Lenteng Agung: Jual Miras Dekat Tempat Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130602//miras-AblU_large.jpg
TNI AL Musnahkan 665 Liter Miras Ilegal Jenis Sopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/340/3129555//ilustrasi-3J2q_large.jpg
Viral Gedung Sekolah TK di Riau Jadi Tempat Pesta Sabu dan Miras, Satu Orang Diamankan Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement