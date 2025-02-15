Gempa M5,1 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, pada Sabtu (15/2/2025), sekira pukul 08.19 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 11.41 Lintang Utara - 125.56 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.1, 15-Feb-2025 08:19:02WIB, Lok:11.41LU, 125.56BT (832 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:77 Km," tulis BMKG.

Hingga kini, BMKG belum mengetahui adanya bangunan yang rusak atau korba dalam kejadian tersebut.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutupnya.

(Awaludin)