Prakiraan Cuaca Jabodetabek Akhir Pekan: Waspada Hujan Seharian dan Angin Kencang

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek, pada Minggu, (4/1/2026), didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Pada pagi hingga menjelang siang, kondisi cuaca masih berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang diprakirakan kembali terjadi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 18–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 24–32 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara berada di rentang 75–98 persen.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan menyesuaikan aktivitas luar ruang, terutama pada siang hingga sore hari.

(Awaludin)