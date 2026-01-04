Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Akhir Pekan: Waspada Hujan Seharian dan Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |05:15 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Akhir Pekan: Waspada Hujan Seharian dan Angin Kencang
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek, pada Minggu, (4/1/2026), didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Pada pagi hingga menjelang siang, kondisi cuaca masih berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang diprakirakan kembali terjadi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 18–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 24–32 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara berada di rentang 75–98 persen.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan menyesuaikan aktivitas luar ruang, terutama pada siang hingga sore hari.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Cuaca Hujan Jabodetabek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193427//gelombang_tinggi-tNPd_large.jpg
BMKG: Gelombang 4 Meter Berpotensi Terjadi hingga 6 Januari di Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312//gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193309//gempa-r3Pj_large.jpg
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193284//cuaca_jabodetabek-IGOv_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193103//viral-AT86_large.jpg
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193100//hujan-Snoc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement